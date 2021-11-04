Посол в Молдавии поздравил россиян с Днём народного единства

Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября.

«Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днём народного единства!» — говорится в заявлении на сайте посольства.

Васнецов привёл слова российского лидера Владимира Путина, который отметил, что «самая прочная и надёжная основа успешного развития нашей страны — это сплочённость российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей».

Российский посол заявил, что в День народного единства россияне вспоминают свои «корни, подвиги и великое становление российского Отечества».

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.