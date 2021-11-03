Белоруссия продлевает запрет на ввоз продукции ряда западных компаний

Короткая ссылка
Правительство Белоруссии приняло решение продлить запрет на ввоз и реализацию в стране продукции ряда западных компаний.
Белоруссия продлевает запрет на ввоз продукции ряда западных компаний
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета министров республики №622, принятом 2 ноября.

Отмечается, что в перечень запрещённой продукции внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, Labello, Hansaplast.

Новое постановление вступит в силу после официального опубликования.

Ранее глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский рассказал, сколько потеряла гражданская авиация страны из-за западных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить