Белоруссия продлевает запрет на ввоз продукции ряда западных компаний

Правительство Белоруссии приняло решение продлить запрет на ввоз и реализацию в стране продукции ряда западных компаний.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета министров республики №622, принятом 2 ноября.

Отмечается, что в перечень запрещённой продукции внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, Labello, Hansaplast.

Новое постановление вступит в силу после официального опубликования.

Ранее глава Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский рассказал, сколько потеряла гражданская авиация страны из-за западных санкций.