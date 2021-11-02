Глава МВД Абхазии вернулся к исполнению обязанностей после инцидента со стрельбой

Временно отстранённый от должности из-за конфликта с ветеранами грузино-абхазской войны министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар вернулся к исполнению служебных обязанностей.

«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, предупреждение о неполном служебном соответствии, но при этом вы продолжаете исполнение обязанностей министра внутренних дел с сегодняшнего дня», — приводит Интерфакс слова президента республики Аслана Бжании.

Бжания отметил, что прокуратура, проводившая процессуальную проверку, не нашла состава преступления в действиях главы МВД.

В начале октября стало известно, что министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранён от исполнения служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября.