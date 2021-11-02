Россия и Азербайджан утвердили план работы по демаркации границы на 2022 год

Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации государственной границы на 2022 год. Соответствующая информация опубликована на сайте российского МИД.

27—28 октября в Пятигорске состоялось десятое заседание совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, утвержден план работ комиссии на 2022 год», — говорится в сообщении.

Как отмечается, план работ совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии на 2021 год выполнен в полном объёме.

Ранее в рамках заседания совместной демаркационной комиссии представители России и Казахстана утвердили проекты итоговых документов о демаркации некоторых участков границы.