Генпрокурор Белоруссии попросил суд признать террористами организацию «Сопротивление»

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании оппозиционной организации «Сопротивление» («Супраціў») и входящих в неё инициатив террористическими.

«Генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации «Супраціў» (в том числе входящих в неё инициатив «Кибер-партизаны», «Дружины народной самообороны — ДНС», «Буслы ляцяць») террористической и запрете её деятельности на территории Республики Беларусь», — сообщила прокуратура.

В ведомстве утверждают, что организация была сформирована в мае 2021 года, а руководят ею два гражданина Белоруссии, проживающие в США.

«Ключевые цели создания и деятельности формирования: объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики», — пояснило ведомство.

Как ранее заявили в белорусском МВД, личности почти всех наиболее активных участников и администраторов экстремистских Telegram-каналов в республике установлены.