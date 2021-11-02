Медведчук обвинил СБУ в фальсификации дела о госизмене
- Reuters
«Всё это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, — всё это результат фальсификации Службой безопасности Украины», — приводит РИА Новости слова Медведчука на брифинге после заседания суда.
Он также отметил необходимость правовой оценки уголовного дела.
«Придёт черёд, и будет дана правовая оценка, и не только правовая», — дополнил Медведчук.
Ранее суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.