Медведчук обвинил СБУ в фальсификации дела о госизмене

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, в котором он фигурирует, сфальсифицировано Службой безопасности Украины.
Медведчук обвинил СБУ в фальсификации дела о госизмене
  • Reuters

«Всё это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, — всё это результат фальсификации Службой безопасности Украины», — приводит РИА Новости слова Медведчука на брифинге после заседания суда.

Он также отметил необходимость правовой оценки уголовного дела.

«Придёт черёд, и будет дана правовая оценка, и не только правовая», — дополнил Медведчук.

Ранее суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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