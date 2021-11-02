Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии заблокированы. Об этом сообщила официальный представитель белорусского СК Юлия Гончарова.

«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков», — цитирует БЕЛТА Гончарову.

По её словам, на канале находились сотни видеоматериалов, некоторые из которых имели более миллиона просмотров.

В начале октября Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.