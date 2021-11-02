На Украине запустят производство боеприпасов для гранатомётов

Серийное производство боеприпасов для гранатомётов впервые запустят на Украине. Об этом сообщила пресс-служба специального конструкторского бюро «Вектор-В».

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«Благодаря усилиям нашей компании на Украине появилось производство боеприпасов для гранатомётов», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. Речь идёт о боеприпасах для гранатомётов ВОГ-17В. «Нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний», — отметили в конструкторском бюро. Ранее Украина получила от США партию высокоточного вооружения и боеприпасов.