На Украине запустят производство боеприпасов для гранатомётов
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«Благодаря усилиям нашей компании на Украине появилось производство боеприпасов для гранатомётов», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Речь идёт о боеприпасах для гранатомётов ВОГ-17В.
«Нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний», — отметили в конструкторском бюро.
Ранее Украина получила от США партию высокоточного вооружения и боеприпасов.