Захарова прокомментировала приговор русскоязычному журналисту в Латвии

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала приговор латвийского суда русскоязычному журналисту Юрию Алексееву.
Захарова прокомментировала приговор русскоязычному журналисту в Латвии
  • © МИД РФ

По словам Захаровой, в Латвии «практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной».

«В течение одной недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии Первый Балтийский канал, теперь вот ещё с одним «возмутителем спокойствия» разобрались», — заявила она в своём Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «тенденция очевидна, как и отсутствие должной реакции ОБСЕ».

29 октября Пардаугавский суд Риги приговорил к 14 месяцам тюрьмы известного в Латвии русскоязычного публициста и общественного деятеля Юрия Алексеева, главного редактора созданной им дискуссионной онлайн-площадки IMHOclub.

Ранее Захарова призвала ОБСЕ подготовить отчёт по ситуации с уголовным преследованием 14 журналистов в Латвии, сотрудничавших в том числе с российскими порталами Sputnik и Baltnews.

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