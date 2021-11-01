Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «обсудили ход реализации договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с учётом приближающейся годовщины ноябрьского трёхстороннего документа о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта».

«Особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. Сверили часы по вопросам снятия напряжённости на армяно-­азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что также «затрагивались актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учётом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях».

«Констатировано поступательное развитие союзнического взаимодействия. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд международных и региональных сюжетов», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске.