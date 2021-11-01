Москва и Кишинёв подпишут соглашение о погашении долга компании «Молдовагаз»

Россия и Молдавия до 1 мая 2022 года подпишут соглашение о возмещении задолженности компании «Молдовагаз». Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«До 1 мая 2022 года Молдавия и Россия подпишут соглашение о возмещении долга компании «Молдовагаз». До этой даты будет проведён независимый аудит задолженности», — приводит РИА Новости его слова.

Спыну также отметил, что в ноябре текущего года состоится заседание межправительственной молдавско-российской комиссии для решения энергетических вопросов.

1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту через территорию Украины.

Ранее молдавская сторона и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.