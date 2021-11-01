Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку regnum.ru в стране
- Reuters
«Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В список были включены euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org и svaboda.org.
В ведомстве отметили, что идёт постоянная работа по выявлению интернет-ресурсов, «позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа».
Ранее МВД Белоруссии признало Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live экстремистскими формированиями.