Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку regnum.ru в стране

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Министерство информации Белоруссии инициировало блокировку в стране интернет-ресурса regnum.ru и ряда других информационных сайтов.
Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку regnum.ru в стране
  • Reuters

«Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В список были включены euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org и svaboda.org.

В ведомстве отметили, что идёт постоянная работа по выявлению интернет-ресурсов, «позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа».

Ранее МВД Белоруссии признало Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live экстремистскими формированиями.

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