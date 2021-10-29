Депутат Рады Буймистер заявила об «убийстве» Россией энергетики Украины

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Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила об «убийстве» Россией энергетики Украины.
Депутат Рады Буймистер заявила об «убийстве» Россией энергетики Украины
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В эфире украинского «4 канала» она отметила, что ситуация в украинской энергетике катастрофическая.

По её словам, причина заключается в провале в вопросе заготовки запасов угля и отсутствии поддержки местных добывающих предприятий.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать... Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — сказала Буймистер.

Ранее стало известно, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии.

23 октября появились сообщения, что Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в Донецкой области Украины, прекратила работу из-за отсутствия угля.

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