Депутат Рады Буймистер заявила об «убийстве» Россией энергетики Украины

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила об «убийстве» Россией энергетики Украины.

В эфире украинского «4 канала» она отметила, что ситуация в украинской энергетике катастрофическая.

По её словам, причина заключается в провале в вопросе заготовки запасов угля и отсутствии поддержки местных добывающих предприятий.

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать... Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — сказала Буймистер.

Ранее стало известно, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии.

23 октября появились сообщения, что Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в Донецкой области Украины, прекратила работу из-за отсутствия угля.