В Молдавии рекомендовали обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии
- AP
«На заседании Высшего совета безопасности мы приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии», — цитирует её РИА Новости.
Президент добавила, что также решено «внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях».
Санду 28 октября созвала заседание совбеза страны для обсуждения энергетического кризиса.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.