В Молдавии рекомендовали обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии

Молдавский президент Майя Санду заявила, что Высший совет безопасности республики рекомендовал обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии, а также оптимизировать использование электричества в госучреждениях.

«На заседании Высшего совета безопасности мы приняли решение рекомендовать комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии», — цитирует её РИА Новости.

Президент добавила, что также решено «внедрить меры по оптимизации использования электроэнергии в госучреждениях».

Санду 28 октября созвала заседание совбеза страны для обсуждения энергетического кризиса.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.