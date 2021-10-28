Россия не исключает дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Донбассе.

«Мы не можем исключать дальнейшей деградации ситуации... Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле прошлого 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня. Также следует чётко понимать, что они целенаправленно идут на обострение и без того крайне сложной ситуации и игнорируют запросы гарантии режима тишины от представителей Донбасса в СЦКК», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.