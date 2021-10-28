Глава МИД Украины оценил реакцию ФРГ на применение беспилотника Bayraktar в Донбассе
- AP
«Мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учётом полного контекста ситуации и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию», — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией кабмина ФРГ на боевое применение украинскими военнослужащими ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.
По словам Мельника, Украина имеет «законное право на самооборону».