Глава МИД Украины оценил реакцию ФРГ на применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил реакцию ФРГ на применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе.

«Мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учётом полного контекста ситуации и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию», — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией кабмина ФРГ на боевое применение украинскими военнослужащими ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.

По словам Мельника, Украина имеет «законное право на самооборону».