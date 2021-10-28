Глава МИД Украины оценил реакцию ФРГ на применение беспилотника Bayraktar в Донбассе

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил реакцию ФРГ на применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе.
Глава МИД Украины оценил реакцию ФРГ на применение беспилотника Bayraktar в Донбассе
  • AP

«Мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учётом полного контекста ситуации и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию», — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией кабмина ФРГ на боевое применение украинскими военнослужащими ударного беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.

По словам Мельника, Украина имеет «законное право на самооборону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить