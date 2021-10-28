Краснов высказался о попытках дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко высказался о попытках дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне. Об этом сообщили в российской Генпрокуратуре.

Отмечается, что «особую взаимную озабоченность генпрокурор России высказал в отношении попыток дестабилизировать обстановку в России и Беларуси извне, в том числе путём активизации экстремистских и террористических группировок».

Краснов заявил, что «эти вызовы приобрели особое звучание в связи с событиями в Афганистане».

«Они, безусловно, диктуют необходимость внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ», — сообщил глава российского надзорного ведомства.

Он также отметил, что в центре внимания продолжают оставаться вопросы защиты прав и свобод социально уязвимых категорий граждан, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, а также противодействия росту домашнего насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Также сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Красновым рассказал о работе по признанию геноцида белорусского народа.