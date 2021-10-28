В ДНР высказались о действиях Украины в Донбассе

Своими действиями в Донбассе Украина пытается отвлечь внимание от проблем, заявила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

«Для чего они это делают? Тут остаётся только догадываться. Мы делаем вывод, что, скорее всего, политическая команда, политическое руководство пытаются отвлечь внимание и населения, и мирового сообщества от тех проблем, с которыми они не справились», — приводит РИА Новости слова Никоноровой в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, путём обострения ситуации в Донбассе Украина намеревается вызвать полномасштабные военные действия.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.