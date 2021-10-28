В ДНР высказались о действиях Украины в Донбассе
- Reuters
«Для чего они это делают? Тут остаётся только догадываться. Мы делаем вывод, что, скорее всего, политическая команда, политическое руководство пытаются отвлечь внимание и населения, и мирового сообщества от тех проблем, с которыми они не справились», — приводит РИА Новости слова Никоноровой в эфире телеканала «Россия 24».
По её словам, путём обострения ситуации в Донбассе Украина намеревается вызвать полномасштабные военные действия.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.