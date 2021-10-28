Лукашенко: Высший Госсовет Союзного государства пройдёт 4 ноября
- AP
«Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября проведём Высший Госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг, — и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший Госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.
По его словам, данное мероприятие является решительным шагом в вопросе интеграции стран.
Ранее Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения «Щит Союза».