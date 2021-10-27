«Оператор ГТС Украины» рассказал о чистой прибыли за три квартала 2021 года

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«Оператор ГТС Украины» за три квартала текущего года заработал около $220 млн чистой прибыли. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Оператор ГТС Украины» рассказал о чистой прибыли за три квартала 2021 года
  • Reuters

«За девять месяцев 2021 года чистая прибыль «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) составила 5,8 млрд гривен чистой прибыли, чистый доход от реализации услуг — 40 млрд», — говорится в сообщении.

Как отметил финансовый директор Юрий Кулик, ОГТСУ остаётся прибыльной компанией, «однако задолженность облгазов всё сильнее влияет на финансовую стабильность предприятия».

Ранее глава компании Сергей Макогон заявил, что украинская газотранспортная система потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии.

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