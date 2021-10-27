Украинская ОПЗЖ поблагодарила российских моряков за спасение экипажа судна у берегов Африки

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) поблагодарила российских моряков за спасение 20 украинских членов экипажа контейнеровоза «Люция», который попытались захватить пираты в Гвинейском заливе.
Украинская ОПЗЖ поблагодарила российских моряков за спасение экипажа судна у берегов Африки
  • © Минобороны России

Как подчеркнули в ОПЗЖ, команда судна состояла из 20 граждан Украины, 1 гражданина России и 1 гражданина Румынии, все они здоровы и невредимы.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности», — говорится в заявлении партии.

Там также заявили, что с такими же «словами благодарности к российской стороне должна была обратиться» не только партия, но и «высшее политическое руководство Украины».

Накануне стало известно, что моряки Северного флота России спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе.

Нападению подверглось судно «Люция», которое шло из Республики Того в Республику Камерун. К контейнеровозу направился вертолёт с подразделением морской пехоты и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Пираты сбежали, экипаж контейнеровоза был освобождён.

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