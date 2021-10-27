В Тбилиси началась акция сторонников «Грузинской мечты»
- AP
Как сообщает Sputnik, лидеры партии отметили, что это итоговое мероприятие в рамках предвыборной кампании.
Отмечается, что сторонников правящей партии привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны.
30 октября в стране пройдёт второй тур выборов в местные органы власти.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы экс-президента страны Михаила Саакашвили невозможно, добавив, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.