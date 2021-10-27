Премьер Украины заявил о начале отопительного сезона в стране

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине начинается отопительный сезон.

По его словам, у страны достаточно газа для прохождения отопительного сезона.

«Газа достаточно, 18,7 млрд (куб. м. — RT) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем», — цитирует его РИА Новости.

13 октября сообщалось, что в шести украинских регионах объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за проблем со снабжением газом бюджетных учреждений. Поставщики массово отказывались исполнять ранее заключённые контракты и предлагали организациям платить по текущим, гораздо более высоким тарифам.