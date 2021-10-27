ПФР перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни автоматически

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Пенсионный фонд России автоматически перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни в ноябре 2021 года.
ПФР перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни автоматически
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте ПФР, фонд автоматически перечислит выплату 50 тыс. рублей ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Отмечается, что если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для выплат защитникам блокадного Ленинграда будет выделено около 4 млрд рублей.

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