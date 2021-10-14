Мишустин рассказал о выделении средств на выплаты защитникам блокадного Ленинграда

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для выплат защитникам блокадного Ленинграда будет выделено около 4 млрд рублей.
Мишустин рассказал о выделении средств на выплаты защитникам блокадного Ленинграда
  • AP

«На эти цели направим около 4 млрд рублей — такую выплату получат свыше 75 тыс. человек, каждый из них по 50 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости слова Мишустина на заседании кабмина.

Он призвал Министерство труда произвести выплаты как можно быстрее, чтобы успеть к концу ноября — к годовщине запуска Дороги жизни по Ладожскому озеру.

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей.

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