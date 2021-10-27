В Российском фонде мира отреагировали на слова Зеленского о гастролях россиян на Украине

Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране. В нём говорится, что он призвал проработать данный вопрос.

«Резко отрицательно (оцениваю подобный призыв. — RT). Общественность не только России, но и международная, даже сами украинцы, отрицательно к этому относятся. Всё-таки много русскоговорящих... Эти запреты ничего не дадут. Это очередное отвлечение народа от глубочайших проблем на Украине: нехватки газа, плохого отопления, маленьких пенсий, роста коммунальных (платежей. — RT). Нужен какой-то информационный повод для того, чтобы людей направить в другое русло», — подчеркнула она.

Сутормина напомнила, что многие российские артисты уже давно отказались от гастролей на Украине, поскольку «подвергаются гонениям».

Общественница добавила, что подобным ущемлениям прав со стороны киевских властей подвергаются, например, и украинские певцы, выступавшие на российских площадках.

По её словам, это не только способствует отдалению стран друг от друга, но и является нарушением различных норм и прав.

Ранее Зеленский призвал рассмотреть вопрос запрета гастролей россиян на Украине.

Украинский лидер добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.