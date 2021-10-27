В Российском фонде мира отреагировали на слова Зеленского о гастролях россиян на Украине

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране. В нём говорится, что он призвал проработать данный вопрос.
В Российском фонде мира отреагировали на слова Зеленского о гастролях россиян на Украине
  • Reuters

«Резко отрицательно (оцениваю подобный призыв. — RT). Общественность не только России, но и международная, даже сами украинцы, отрицательно к этому относятся. Всё-таки много русскоговорящих... Эти запреты ничего не дадут. Это очередное отвлечение народа от глубочайших проблем на Украине: нехватки газа, плохого отопления, маленьких пенсий, роста коммунальных (платежей. — RT). Нужен какой-то информационный повод для того, чтобы людей направить в другое русло», — подчеркнула она.

Сутормина напомнила, что многие российские артисты уже давно отказались от гастролей на Украине, поскольку «подвергаются гонениям».

Общественница добавила, что подобным ущемлениям прав со стороны киевских властей подвергаются, например, и украинские певцы, выступавшие на российских площадках.

По её словам, это не только способствует отдалению стран друг от друга, но и является нарушением различных норм и прав. 

Ранее Зеленский призвал рассмотреть вопрос запрета гастролей россиян на Украине.

Украинский лидер добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить