В Российском фонде мира отреагировали на слова Зеленского о гастролях россиян на Украине
- Reuters
«Резко отрицательно (оцениваю подобный призыв. — RT). Общественность не только России, но и международная, даже сами украинцы, отрицательно к этому относятся. Всё-таки много русскоговорящих... Эти запреты ничего не дадут. Это очередное отвлечение народа от глубочайших проблем на Украине: нехватки газа, плохого отопления, маленьких пенсий, роста коммунальных (платежей. — RT). Нужен какой-то информационный повод для того, чтобы людей направить в другое русло», — подчеркнула она.
Сутормина напомнила, что многие российские артисты уже давно отказались от гастролей на Украине, поскольку «подвергаются гонениям».
Общественница добавила, что подобным ущемлениям прав со стороны киевских властей подвергаются, например, и украинские певцы, выступавшие на российских площадках.
По её словам, это не только способствует отдалению стран друг от друга, но и является нарушением различных норм и прав.
Ранее Зеленский призвал рассмотреть вопрос запрета гастролей россиян на Украине.
Украинский лидер добавил, что просит проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований закона.