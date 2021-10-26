Украина предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего в 2024 году.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он в интервью ТСН.

По словам Макогона, Россия пока не ответила на это предложение.

«Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10—15 лет с объёмами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил опасность дальнейшего увеличения транзита через ГТС Украины.