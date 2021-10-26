Украина предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего в 2024 году.
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего
  • РИА Новости

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он в интервью ТСН.

По словам Макогона, Россия пока не ответила на это предложение.

«Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10—15 лет с объёмами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил опасность дальнейшего увеличения транзита через ГТС Украины.

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