Украина предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания нынешнего
- РИА Новости
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он в интервью ТСН.
По словам Макогона, Россия пока не ответила на это предложение.
«Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10—15 лет с объёмами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин отметил опасность дальнейшего увеличения транзита через ГТС Украины.