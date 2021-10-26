Захарова рассказала о развёртывании сил НАТО на украинской территории

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на территории Украины насчитывается порядка десяти мест дислокации военных НАТО.
Захарова рассказала о развёртывании сил НАТО на украинской территории
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих», — заявила она.

Так, например, по словам Захаровой, в Очакове и Ильичёвске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса.

«Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе», — подчеркнула дипломат.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне заявлений о сдерживании России стягивает силы к границам стран.

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