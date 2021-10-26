Неизвестные сбросили памятник Чапаеву на Украине

Неизвестные ночью сбросили памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времён Гражданской войны Василию Чапаеву в Полтавской области на Украине.

По информации агентства УНИАН, постамент находится в военном городке. Инцидент расследуют правоохранительные органы.

«В случае подтверждения криминала сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство»)», — сообщили в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Кроме того, по данным полиции, также ночью неизвестные попытались повредить монумент «Молодёжи 1920—1960-х годов» в Лохвице.

В феврале 2020 года в Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.