Неизвестные сбросили памятник Чапаеву на Украине
- РИА Новости
По информации агентства УНИАН, постамент находится в военном городке. Инцидент расследуют правоохранительные органы.
«В случае подтверждения криминала сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство»)», — сообщили в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Кроме того, по данным полиции, также ночью неизвестные попытались повредить монумент «Молодёжи 1920—1960-х годов» в Лохвице.
В феврале 2020 года в Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.