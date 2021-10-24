Медведчук назвал основную задачу для экономики Украины

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Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ основной задачей для экономики Украины.
Медведчук назвал основную задачу для экономики Украины
  • РИА Новости

«Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны. А реализация этой первоочередной задачи для экономики страны — это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан в Украине», — приводит пресс-служба партии его слова.

Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встречаться с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы «решать совместные проблемы, в первую очередь торгово-экономические».

Ранее политик отметил, что на Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами.

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