Явка на президентские выборы в Узбекистане составила 12,3% на 07:00 мск
Как уточняет РИА Новости, свои голоса на выборах отдали свыше 2,4 млн человек.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 млн избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Ранее в стране открыли избирательные участки для голосования на выборах президента. Они продлятся до 18:00 мск.
Отмечается, что кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.