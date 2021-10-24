Явка на президентские выборы в Узбекистане составила 12,3% на 07:00 мск

В ЦИК Узбекистана заявили, что явка на президентские выборы в стране составила 12,3% на 07:00 мск.

Как уточняет РИА Новости, свои голоса на выборах отдали свыше 2,4 млн человек.

По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 млн избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.

Ранее в стране открыли избирательные участки для голосования на выборах президента. Они продлятся до 18:00 мск.

Отмечается, что кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиёев уже проголосовал на президентских выборах.