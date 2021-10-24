Украинский оппозиционер обратил внимание на слова Путина о ракетах НАТО

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин обратил внимание на слова российского государственного лидера Владимира Путина о возможном появлении американских ракет на Украине.

Он напомнил слова Путина, сказанные им на заседании Валдайского клуба.

«После предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты, эмоционально и очень по-русски спрашивает: «И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!», — написал Волошин на своей странице в Facebook.

По мнению украинского политика, «внимательному наблюдателю и так всё понятно». Он сравнил происходящее с Карибским кризисом в 1962 году, когда США и СССР были на грани войны из-за размещения советских ракет на Кубе.

«В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлётное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут... И тогда США получат мощнейший рычаг давления на Россию», — утверждает Волошин.

Парламентарий напомнил о военной теории, согласно которой в сложившихся обстоятельствах для создания стратегической глубины необходимо нанести превентивный удар и отодвинуть границу. Политик также предположил, что в Вашингтоне потребуют от Москвы демилитаризации Крыма или прекращения военно-технического сотрудничества с Китаем в обмен на вывод ракет США из Украины в случае их появления там.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он считает, что американский министр обороны Ллойд Остин своим визитом в Киев и заявлениями фактически открывает дверь в альянс для Киева.