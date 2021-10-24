На железной дороге в Грузии возобновили движение после аварии

Движение поездов по железной дороге в Грузии возобновили после аварии в контактной сети.

«К настоящему времени движение поездов возобновлено по всем направлениям», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы АО «Грузинская железная дорога» (ГЖД).

Сначала движение возобновили для пассажирских поездов из Зугдиди и Батуми в направлении Тбилиси, а затем и из Тбилиси в направлении Батуми и Поти.

Ранее сообщалось о приостановке движения из-за срыва 110-киловольтной линии высокого напряжения госэлектросистемы, которая упала на контактную линию железной дороги и повредила её.