Движение на железной дороге в Грузии прервано из-за повреждения сети

Короткая ссылка
Движение поездов по Грузинской железной дороге полностью остановлено из-за аварии в контактной сети.

«Сорвалась 110-киловольтная линия высокого напряжения государственной электросистемы, которая упала на контактную линию железной дороги и повредила её, в результате чего в настоящее время остановлены четыре поезда», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы АО «Грузинская железная дорога» (ГЖД).

По информации ГЖД, это пассажирские поезда Тбилиси — Батуми, Батуми — Тбилиси, Тбилиси — Поти и Зугдиди — Тбилиси.

Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту столкновения грузовика и поезда в Приамурье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить