Движение на железной дороге в Грузии прервано из-за повреждения сети

Движение поездов по Грузинской железной дороге полностью остановлено из-за аварии в контактной сети.

«Сорвалась 110-киловольтная линия высокого напряжения государственной электросистемы, которая упала на контактную линию железной дороги и повредила её, в результате чего в настоящее время остановлены четыре поезда», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы АО «Грузинская железная дорога» (ГЖД).

По информации ГЖД, это пассажирские поезда Тбилиси — Батуми, Батуми — Тбилиси, Тбилиси — Поти и Зугдиди — Тбилиси.

Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту столкновения грузовика и поезда в Приамурье.