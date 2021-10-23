В Совфеде прокомментировали слова экс-депутата Рады о нежелании Киева «возвращать» Крым и Донбасс

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Червоненко о том, что Киев не намерен «возвращать» Крым и Донбасс, так как люди на этих территориях не проголосуют за нынешнюю власть.
В Совфеде прокомментировали слова экс-депутата Рады о нежелании Киева «возвращать» Крым и Донбасс
  • Reuters

Как пояснила Ковитиди, заявление Червоненко основано на знании «предпочтений и настроений» крымчан.

«Мы всегда жили мечтой о воссоединении с Родиной… Попытки «возвращать» Крым и Донбасс неминуемо закончатся провалом. Насильно мил не будешь, ведь люди свой выбор уже сделали, всё остальное — лишь политические манипуляции», — подчеркнула сенатор.

Ранее Червоненко выразил мнение, что Киев не намерен «возвращать» Крым и Донбасс, так как люди на этих территориях не проголосуют за нынешнюю власть.

Он также отметил, что жители Крыма и Донбасса в случае голосования на украинских выборах отдали бы предпочтение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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