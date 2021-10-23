В Киргизии заявили об отсутствии планов размещать у себя военную базу США

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что власти страны не планируют размещать американскую базу на киргизской территории.
В Киргизии заявили об отсутствии планов размещать у себя военную базу США
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности размещения авиабазы США на территории Киргизии после вывода войск антитеррористической коалиции из Афганистана.

Ранее Жапаров заявил о намерении властей страны разработать новую концепцию национальной безопасности.

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