В Киргизии заявили об отсутствии планов размещать у себя военную базу США
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Об этом он сказал на пресс-конференции.
«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности размещения авиабазы США на территории Киргизии после вывода войск антитеррористической коалиции из Афганистана.
Ранее Жапаров заявил о намерении властей страны разработать новую концепцию национальной безопасности.