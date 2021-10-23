Киргизия намерена разработать новую концепцию национальной безопасности
«Проект новой концепции национальной безопасности в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета безопасности республики», — цитирует его ТАСС.
По словам киргизского лидера, в проекте концепции предусмотрены в том числе меры по обеспечению продовольственной, энергетической безопасности страны.
Президент Киргизии также отметил, что планируется усилить роль Совбеза как координационного центра силовых и правоохранительных структур.
13 октября парламент Киргизии одобрил состав нового кабмина страны.