Политолог Бальбек назвал цель заявления Тимошенко об использовании Киевом российского газа

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая ранее назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа. По её словам, Украина всегда использовала российское топливо.
Политолог Бальбек назвал цель заявления Тимошенко об использовании Киевом российского газа
  • РИА Новости

«Думаю, что Тимошенко поставила перед собой цель выйти из политического сумрака, а для этого нужны громкие заявления против действующей власти и продвижение самой себя как единственного достойного политика», — объяснил Бальбек.

По его словам, сегодняшние события Тимошенко «на руку».

«Избиратели потеряли доверие к Зеленскому и, возможно, по мнению Тимошенко, готовы прислушаться к политику старой формации. Так что мы видим просто борьбу за власть: один пытается эту власть удержать, а вторая пытается к этой власти прийти», — заключил собеседник RT. 

Ранее Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа. 

Она отметила, что европейцы «сделали фиктивную трубу, но газ шёл русский».

Кроме того, политик подчеркнула, что пропаганда была обязана сообщать, что газ европейский и поставляется через европейского посредника.

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