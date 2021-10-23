Политолог Бальбек назвал цель заявления Тимошенко об использовании Киевом российского газа
- РИА Новости
«Думаю, что Тимошенко поставила перед собой цель выйти из политического сумрака, а для этого нужны громкие заявления против действующей власти и продвижение самой себя как единственного достойного политика», — объяснил Бальбек.
По его словам, сегодняшние события Тимошенко «на руку».
«Избиратели потеряли доверие к Зеленскому и, возможно, по мнению Тимошенко, готовы прислушаться к политику старой формации. Так что мы видим просто борьбу за власть: один пытается эту власть удержать, а вторая пытается к этой власти прийти», — заключил собеседник RT.
Ранее Тимошенко назвала большим обманом заявления Киева о покупке европейского газа.
Она отметила, что европейцы «сделали фиктивную трубу, но газ шёл русский».
Кроме того, политик подчеркнула, что пропаганда была обязана сообщать, что газ европейский и поставляется через европейского посредника.