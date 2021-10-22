Заключённым на Украине разрешили пользоваться телефоном и интернетом

Минюст Украины разрешил заключённым пользоваться телефоном и интернетом за деньги.

«Мы запустили новую услугу для заключённых — платные телефонные разговоры и пользование интернетом (с ограничением контента)», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Таким образом, 15 минут беседы будут стоить около 10 гривен, а возможность разговаривать по телефону целый месяц обойдётся примерно в 345 гривен. Доступ в интернет можно будет приобрести за 575 гривен. Отмечается, что все телефонные беседы будут записываться.

В Минюсте полагают, что таким образом удастся убрать коррупцию в украинских тюрьмах.

Глава украинского ведомства Денис Малюська ранее принял на работу пожизненно осуждённую женщину.