Заключённым на Украине разрешили пользоваться телефоном и интернетом

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Минюст Украины разрешил заключённым пользоваться телефоном и интернетом за деньги.
Заключённым на Украине разрешили пользоваться телефоном и интернетом
  • РИА Новости

«Мы запустили новую услугу для заключённых — платные телефонные разговоры и пользование интернетом (с ограничением контента)», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Таким образом, 15 минут беседы будут стоить около 10 гривен, а возможность разговаривать по телефону целый месяц обойдётся примерно в 345 гривен. Доступ в интернет можно будет приобрести за 575 гривен. Отмечается, что все телефонные беседы будут записываться.

В Минюсте полагают, что таким образом удастся убрать коррупцию в украинских тюрьмах.

Глава украинского ведомства Денис Малюська ранее принял на работу пожизненно осуждённую женщину.

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