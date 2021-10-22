Погибшая от выстрела Болдуина кинооператор имела гражданство Украины

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Погибшая от выстрела актёра Алека Болдуина во время съёмок фильма в США кинооператор Галина Хатчинс имела украинское гражданство.
Погибшая от выстрела Болдуина кинооператор имела гражданство Украины
  • Reuters

«МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съёмок фильма в США, к украинскому гражданству», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, Генконсульство страны в Сан-Франциско выясняет обстоятельства случившегося во взаимодействии с зарубежными правоохранителями.

Дипломаты устанавливают связь с родственниками погибшей для оказания необходимой консульской и правовой помощи.

В четверг, 21 октября, в ходе съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust) в американском штате Нью-Мексико 63-летний актёр Алек Болдуин сделал выстрел, в результате которого погибла оператор картины.

После инцидента Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции.

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