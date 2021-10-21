Путин назвал тупиком ситуацию на Украине

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Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что политическая ситуация на Украине является тупиком.
Путин назвал тупиком ситуацию на Украине
  • kremlin.ru

«Приходили руководители страны, опираясь на избирателей юго-востока, а потом почти сразу меняли свои политические позиции в прямо противоположную сторону», — отметил Путин.

По его словам, «молчаливое большинство голосовало в надежде на исполнение предвыборных обещаний, но немолчаливое агрессивное националистическое меньшинство подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений».

Президент подчеркнул, что именно эти люди и руководят страной в настоящее время.

Российский лидер назвал подобную ситуацию тупиком. 

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в отношениях с Украиной нет иного выхода, кроме ожидания там нового руководства.

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