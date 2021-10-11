Медведев заявил о необходимости дождаться нового руководства Украины

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в отношениях с Украиной нет иного выхода кроме ожидания там нового руководства.

«Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства», — написал Медведев в своей статье, опубликованной газетой «Коммерсант».

По его словам, потенциальное руководство Украины должно быть нацелено на выстраивание равноправных отношений с Россией, а не на конфронтацию.

Он отметил, что Украина находится в поиске своей идентичности.

Медведев добавил, что союз США и Украины непрочен, так как Вашингтону ничего не нужно от Киева кроме противостояния с Россией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет.

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