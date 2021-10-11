Медведев заявил о необходимости дождаться нового руководства Украины
«Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства», — написал Медведев в своей статье, опубликованной газетой «Коммерсант».
По его словам, потенциальное руководство Украины должно быть нацелено на выстраивание равноправных отношений с Россией, а не на конфронтацию.
Он отметил, что Украина находится в поиске своей идентичности.
Медведев добавил, что союз США и Украины непрочен, так как Вашингтону ничего не нужно от Киева кроме противостояния с Россией.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет.