Песков прокомментировал заявления офиса Зеленского о Крыме

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, сообщает РИА Новости.

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть Крым за пять минут, если соответствующее решение примут в России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.