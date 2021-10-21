Лукашенко: Белоруссия должна быть президентской республикой

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна быть президентской республикой, для того чтобы «сохранить страну».
Лукашенко: Белоруссия должна быть президентской республикой
  • AP

«Я абсолютно убеждён, что Белоруссия должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны.

Он добавил, что разработки должны вестись с учётом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию.

«Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, — тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни одного вопроса — ни COVID-19, ни санкций — мы не решим», — отметил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

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