Лукашенко: Белоруссия должна быть президентской республикой

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна быть президентской республикой, для того чтобы «сохранить страну».

«Я абсолютно убеждён, что Белоруссия должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны.

Он добавил, что разработки должны вестись с учётом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию.

«Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, — тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни одного вопроса — ни COVID-19, ни санкций — мы не решим», — отметил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.