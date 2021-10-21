На Украине за сутки выявили 22 415 случаев коронавируса

Короткая ссылка
На Украине число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 22 415, скончались 556 человек. Выздоровели 8036 человек. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минздрава.
На Украине за сутки выявили 22 415 случаев коронавируса
  • Reuters

Всего на Украине выявили 2 701 600 заболевших, число летальных исходов — 62 389.

Число выздоровевших после COVID-19 составляет 2 352 835, говорится в сообщении.

20 октября на Украине за сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить