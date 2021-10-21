На Украине за сутки выявили 22 415 случаев коронавируса

На Украине число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 22 415, скончались 556 человек. Выздоровели 8036 человек. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минздрава.

Reuters

Всего на Украине выявили 2 701 600 заболевших, число летальных исходов — 62 389. Число выздоровевших после COVID-19 составляет 2 352 835, говорится в сообщении. 20 октября на Украине за сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев заболевания.