Польские пограничники сообщили о штурме мигрантами границы

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Пограничная стража Польши сообщила, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ.
Польские пограничники сообщили о штурме мигрантами границы
  • AP

«Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населённого пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу», — говорится в сообщении пограничников в Twitter.

По данным польских пограничников, около шести человек бросили несколько брёвен на пограничное ограждение; отмечается, что мигранты бросали камни, а «их действиям помогали сотрудники белорусских служб».

Сообщается, что в отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ.

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