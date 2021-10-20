Польские пограничники сообщили о штурме мигрантами границы

Пограничная стража Польши сообщила, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу, в отношении них применили силу и газ.

«Сегодня патруль пограничников, несущий службу в районе населённого пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу», — говорится в сообщении пограничников в Twitter.

По данным польских пограничников, около шести человек бросили несколько брёвен на пограничное ограждение; отмечается, что мигранты бросали камни, а «их действиям помогали сотрудники белорусских служб».

Сообщается, что в отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что иракские власти до конца 2021 года не будут направлять в Минск потенциальных беженцев.