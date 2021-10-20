Премьер Грузии исключил привилегии для Саакашвили в тюрьме

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у экс-президента страны Михаила Саакашвили не будет привилегий в тюрьме.

«Государство заботится, чтобы права и здоровье всех заключённых были защищены, в том числе Саакашвили. Факты голодовки были в тюрьмах, и врачи всегда следили за состоянием здоровья голодающих заключённых. Точно так же врачи следят за здоровьем Саакашвили. Ни у одного заключённого не будет никаких привилегий», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что его не интересует объявленная Саакашвили голодовка.

Ранее сообщалось, что Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, купил себе в камеру телевизор.