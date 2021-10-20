Премьер Грузии исключил привилегии для Саакашвили в тюрьме

Короткая ссылка
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у экс-президента страны Михаила Саакашвили не будет привилегий в тюрьме.
Премьер Грузии исключил привилегии для Саакашвили в тюрьме
  • AP

«Государство заботится, чтобы права и здоровье всех заключённых были защищены, в том числе Саакашвили. Факты голодовки были в тюрьмах, и врачи всегда следили за состоянием здоровья голодающих заключённых. Точно так же врачи следят за здоровьем Саакашвили. Ни у одного заключённого не будет никаких привилегий», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что его не интересует объявленная Саакашвили голодовка.

Ранее сообщалось, что Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, купил себе в камеру телевизор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить