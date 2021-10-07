Находящийся в грузинской тюрьме Саакашвили купил себе телевизор

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в грузинской тюрьме, купил себе в камеру телевизор. Об этом говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Грузии.

В сообщении говорится, что информация о том, что процесс доставки телевизора был искусственно затянут, является ложью.

В службе объяснили, что обвиняемые или осуждённые могут купить телевизор за свой счёт на лимитированную сумму денег, зачисленную им на карту, в магазине, который расположен на территории тюрьмы.

«Во вторник ему (Саакашвили. — RT) предложили выбор доступных телевизоров в магазине, и был сделан заказ. К этому времени выбранный им телевизор есть у него в камере», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Также Саакашвили купил в магазине учреждения плед.

Ранее адвокаты рассказали, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, чувствует себя хорошо.