Находящийся в грузинской тюрьме Саакашвили купил себе телевизор
- AP
В сообщении говорится, что информация о том, что процесс доставки телевизора был искусственно затянут, является ложью.
В службе объяснили, что обвиняемые или осуждённые могут купить телевизор за свой счёт на лимитированную сумму денег, зачисленную им на карту, в магазине, который расположен на территории тюрьмы.
«Во вторник ему (Саакашвили. — RT) предложили выбор доступных телевизоров в магазине, и был сделан заказ. К этому времени выбранный им телевизор есть у него в камере», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Также Саакашвили купил в магазине учреждения плед.
Ранее адвокаты рассказали, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, чувствует себя хорошо.