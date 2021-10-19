Джабаров назвал бахвальством слова главы Минобороны Украины о борьбе с «агрессией России»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что украинская армия обладает уникальным опытом борьбы с «российской агрессией».

«Смешно слушать подобные заявления. Во-первых, не было никакого столкновения… Во-вторых, если он имеет в виду боевые действия на юго-востоке Украины, то там не было российской армии», — подчеркнул сенатор.

По его словам, украинской стороне «не стоит надеяться на помощь США».

«Пусть он вернется на месяц назад и посмотрит кадры бегства американцев из Афганистана. Поэтому заниматься бахвальством, ничем не подкреплённым, я бы не советовал министру обороны. Я надеюсь, что у него воинская честь есть и он не будет позориться подобными заявлениями», — заключил Джабаров.

Министр обороны Украины ранее заявил об уникальном опыте армии в борьбе против «агрессии России». По его мнению, «такого опыта, который есть в украинской армии, пожалуй, нет ни у кого в мире».