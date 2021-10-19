Зеленский назвал США главным партнёром Украины в сфере безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон является главным партнёром Киева в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится на официальном сайте офиса президента Украины.

«Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнёром в сфере безопасности и обороны», — заявил Зеленский на встрече с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Политики также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в этой области.

«Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Зеленский провёл встречу с Остином.