Зеленский назвал США главным партнёром Украины в сфере безопасности
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«Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнёром в сфере безопасности и обороны», — заявил Зеленский на встрече с главой Минобороны США Ллойдом Остином.
Политики также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в этой области.
«Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Зеленский провёл встречу с Остином.